Ребенка с разрывом аорты после ДТП спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 12-летнюю девочку с разрывом аорты. Ребенок попал в дорожно-транспортное происшествие вместе с мамой.

Автомобиль въехал в яму, после чего сошел с трассы. Из-за резкого торможения девочка получила перелом левой ноги и разрыв аорты, что стало причиной сильного внутреннего кровотечения. После этого у ребенка развился гемоторакс. Это состояние, при котором скопившаяся в плевральной области кровь сдавливает легкое и существенно затрудняет дыхание.

В медицинском центре юной пациентке провели компьютерную томографию, после чего на консилиуме было решено незамедлительно провести операцию.

«Через небольшой прокол в бедренной артерии мы добрались по сосудам до травмированного участка и установили два специальных стент-графта, которые перекрыли место разрыва и восстановили кровоток. Одновременно с этим хирурги дренировали плевральную полость, чтобы освободить сдавленное кровью легкое. Для борьбы с массивной кровопотерей мы использовали специальный аппарат, который очищал и возвращал пациентке ее же собственную кровь», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Девочка уже переведена в отделение кардиохирургии из реанимации в стабильном состоянии. Позже ей предстоит перенести операцию на ноге.