Ребенка с перекрытой скорлупой от фисташки трахеей спасли в медцентре Рошаля

Фото: Операционная в ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли полуторагодовалую девочку, которая подавилась фисташкой. Через несколько дней после случившегося у ребенка возникли хрипы и одышка.

Специалисты провели обследование и обнаружили, что дыхательный просвет практически полностью перекрыт инородным телом.

«В результате было принято решение провести ригидную бронхоскопию — сперва мы установили тубус бронхоскопа в трахею и с помощью специальных щипцов подтянули скорлупу от ореха в область подголосового пространства, а затем полностью извлекли под контролем ригидного ларингоскопа», — пояснила эндоскопист Дарья Степаненко.

Операция прошла успешно. Ребенка уже выписали.

Если инородное тело, попавшее в трахею, не извлечь вовремя, оно может привести к асфиксии и даже летальному исходу. Именно поэтому в подобных случаях следует незамедлительно обращаться за помощью.