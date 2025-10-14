Ребенка с острым обезвоживанием спасли в НИКИ детства

В Научно-исследовательский клинический институт детства поступила 13-летняя пациентка в критическом состоянии. Врачи обнаружили у нее в крови значительное превышение натрия и миоглобина.

Углубленные исследования выявили у девочки гипросмолярную дегидратацию — состояние, при котором в организме возникает дефицит жидкости.

На этом фоне у юной пациентки начали разрушаться клетки мышечной ткани и возникло острое почечное повреждение.

«Девочка вместе с мамой возвращалась поездом домой, где на фоне инфекционного гастроэнтерита у нее началась многократная рвота. Данный эпизод, учитывая, что у ребенка аутизм, стал пусковым механизмом для развития криза, который привел к психогенному нарушению глотания как грубой пищи, так и жидкой. Отсутствие акта глотания как навыка препятствовало восполнить тот самый дефицит жидкости, который ребенок терял со рвотой, что и привело к серьезным последствиям», — пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.

Это состояние могло привести к кровоизлиянию в мозг или отеку.

Врачи в течение четырех дней восполняли дефицит жидкости. Психиатр назначил девочке препараты для коррекции поведения и восстановления глотательной функции.

Через 10 дней пациентка начала самостоятельно пить, а еще чуть позже — есть. Через две недели ее поместили в отделение эндокринологии, чтобы скорректировать уровень глюкозы.

Сейчас девочку готовят к выписке.