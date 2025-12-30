Ребенка с острым аппендицитом спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Ребенок жаловался на боль в животе. Кроме того, у него были рвота и повышение температуры тела до +39 градусов. Родители не сразу обратились за помощью к профессионалам, поскольку рассчитывали справиться своими силами.

В рамках обследования выяснилось, что у мальчика развился перитонит. Воспаление брюшины способно привести к летальному исходу при отсутствии терапии.

«Операция в общей сложности заняла полтора часа. В ходе нее мы удалили воспаленный аппендицит, провели санацию — очищение брюшной полости от гноя — и восстановили моторику кишки. Использование малоинвазивных методик позволило минимизировать риски и сократить время операции», — пояснил заведующий детским хирургическим отделением Павел Калинин.

После вмешательства ребенка поместили в реанимацию. Позже мальчика выписали. Теперь за его восстановлением будут наблюдать педиатр и детский хирург.