Ребенка с опухолью кости спасли в медцентре Рошаля

После того как девочка упала, они заметили в области лопатки отек. Кроме того, при движении рукой у ребенка возникали болевые ощущения и хруст.

При обследовании у юной пациентки выявили остеохондрому — доброкачественное костное образование. Обычно оно локализуется около лопаток, ребер или других костей и приводит к деформации, болям и даже ограничению физической активности в случае расположения возле суставов.

«Такие образования в области лопатки встречаются всего в 7% случаев среди всех остеохондром у детей. Мы выполнили операцию, через небольшой разрез по задней подмышечной линии вышли на остеохондрому и аккуратно удалили с основанием», — рассказал врач Алексей Иванов.

Вмешательство прошло успешно. Ребенка скоро выпишут.