Ребенка с опасной раной ягодицы длиной 25 см спасли в МОЦОМД

Подмосковные медики спасли 11-летнюю школьницу после домашней игры, закончившейся серьезной травмой. Девочку доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с опасной раной ягодицы.

Во время игры в догонялки ребенок не заметил стеклянную дверь и врезался в нее. Стекло разлетелось, оставив на ягодице разрез — около 25 сантиметров длиной и четырех сантиметров шириной.

«Сложность заключалась не только в глубине раны, но и в обилии мелких осколков стекла, вонзившихся в мышцы. Специалисты кропотливо извлекли инородные тела, стараясь максимально сохранить поврежденные нервы и сосуды, и аккуратно зашили рану. Девочке повезло, что не были задеты жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды», — уточнил главный врач центра Александр Григорьев.

Ребенку потребуется длительная реабилитация. Сейчас состояние выписанной пациентки стабильно. Она уже приступила к физиотерапии и выполнению специальных упражнений, которые помогут вернуть мышцам силу и чувствительность.

Врачи напоминают, что активные игры дома могут быть опасны для ребенка. Взрослым рекомендуют следить, нет ли на пути бегающих детей хрупких предметов, особенно стеклянных дверей или тонких перегородок, которые легко не заметить в разгар веселья.