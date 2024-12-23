Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что Московская область достигла значительных показателей за год. Это и рост бюджета в три раза, и увеличение ВВП в четыре раза, и увеличение числа соцпрограмм. По его словам, Подмосковье преуспело в реализации всех государственных программ.

«У нас прирост бюджета за 11 месяцев порядка 20%. Это дает четкое понимание того, что в следующем году мы все намеченные планы также будем целенаправленно реализовывать. Мы приняли бюджет, он с серьезными показателями, которые в первую очередь и позволят нам реализовать все социальные обязательства и в образовании, здравоохранении, и в обеспечении всем необходимым нашего старшего поколения», — отметил спикер.

Брынцалов добавил, что в регионе активно создают новые рабочие места, разрабатывают инфраструктуру для предприятий, привлекают инвесторов, открывают новые индустриальные парки — все это свидетельствует о высоком экономическом потенциале Московской области.

«Губернатор сказал еще о важном, что главное, чтобы в регионе хотели жить и приезжать в наш регион. И для этого делается много: строятся новые парки, лесопарки. Каждый город, каждая отдельная территория — является по-своему изюминкой для жизни и времяпрепровождения как гостей нашего региона, так и жителей каждого города», — прокомментировал спикер.

Игорь Брынцалов отметил важность того, что в 2024 году удалось реализовать многие планы без срыва сроков. По его словам, такая динамика вселяет уверенность в будущее.