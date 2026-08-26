Реабилитационный центр откроют в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова 26 августа оценила ход реконструкции заброшенного здания в микрорайоне Красная Поляна, где создадут реабилитационный центр. На объекте уже демонтировали старые инженерные сети и укрепляют стены.

На объекте продолжаются демонтажные работы, в том числе по кровле. Специалисты возводят кровельные пилоны, укрепляют стены и готовят здание к зимнему сезону: временно закрывают контур, чтобы защитить помещения от осадков и холода. Идет подготовка к монтажу системы отопления. Полностью демонтированы старые инженерные сети: отопление, электрика и водоснабжение.

Внутри здания установят лифт для удобства маломобильных граждан. Кирпичную кладку постепенно заменяют на прочную и надежную. Вариант отделки фасада еще прорабатывается.

«Продолжаем сопровождать инвестиционные проекты, направленные на создание значимых объектов в нашем округе», — отметила Анна Кротова в социальных сетях.

Реализация проекта создаст новые рабочие места в округе. Главная ценность объекта — оказание доступной и качественной медицинской помощи нуждающимся людям. Администрация продолжает контролировать ход строительства. Реабилитационный центр планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года.