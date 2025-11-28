Развлекательная программа пройдет в парках Павловского Посада 1 декабря

Округ готовится к торжественному открытию зимнего сезона в парках культуры и отдыха, которое состоится 1 декабря. Этот день обещает стать настоящим праздником для всех жителей и гостей.

Главной площадкой станет Городской парк культуры и отдыха Павловского Посада, расположенный по адресу: улица Кирова, 85. Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу.

С 15:00 до 17:00 будет работать «Самоварная станция». Весь вечер посетителям будет доступна фотозона «Притяжение зимы». В 16:00 пройдет встреча с анимационными персонажами «Теплые объятия», с 16:15 до 17:15 гостей ждут интерактивные программы с помощниками Деда Мороза и Снегурочкой, а также открытие «Почты Деда Мороза» и «Резиденции Деда Мороза».

В 16:45 пройдет встреча главного Новогоднего волшебника и зажигание огней на елке «Елочка, гори!». Завершится праздничная программа световым шоу «Сияние парка». Вход на все мероприятия свободный.