Разработку котлована для пристройки к зданию школы № 9 начали в Одинцове

В Одинцове начали строить новый учебный корпус школы № 9 вместимостью до 550 учеников. Объект включит в себя множество современных удобств: входные группы, гардеробные, учебные кабинеты, лаборатории для проведения практических занятий, а также пищеблок с отдельным обеденным залом и актовый зал для школьных мероприятий.

Кроме того, на территории школы организуют спортивные площадки: стадион с беговыми дорожками, детские игровые зоны и пространство для проведения общешкольных мероприятий. Это позволит не только повысить уровень физической активности среди учащихся, но и создать место для общения детей.

По информации регионального Министерства строительства, завершение всех работ запланировали на 1 сентября 2026 года. Дополнительные корпуса и современные удобства позволят улучшить качество образования, а также создать более комфортную среду для учеников, их родителей и педагогического состава. Для строительства используют современные технологии и материалы.