Разметку восстановили еще на 5 тысячах пешеходных переходов Подмосковья

Работы третьего цикла летнего содержания проводят в Подмосковье. Дорожные службы региона восстановили разметку почти на пяти тысячах пешеходных переходов.

Эта работа остается приоритетной, так как напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

«На региональной сети обновили три тысячи километров линейной разметки и разметку 1,8 тысячи пешеходных переходов, а на муниципальных дорогах восстановили разметку 2,9 тысячи переходов и 1,2 тысячи километров линейной разметки», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, дорожные рабочие очистили 1,5 тысячи километров ограждений, 4,6 тысячи километров тротуаров, а также 23 тысячи километров проезжей части. Кроме того, они покосили траву на 12 тысячах километров полос отвода.