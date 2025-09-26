Расчетный центр Подмосковья запустил предварительную запись на прием в 27 офисах

Жители Клина, Королева, Коломны, Котельников и Красногорска получили возможность заранее планировать визиты в клиентские офисы Единого расчетного центра Подмосковья. Для них открыли услугу онлайн-записи, которая позволяет избежать ожидания в очередях.

Ранее аналогичная функция стала доступна для жителей 22 округов Московской области.

Актуальный список городов, подключенных к системе, можно проверить по ссылке. Планируется, что в ближайшем будущем онлайн-запись станет доступна во всех муниципалитетах региона.

Чтобы оставить заявку на посещение центра, необходимо зайти на сайт организации, нажать кнопку «Запишись онлайн», а затем выбрать город, конкретный офис, удобные дату и время визита, а также тему обращения.

После заполнения этих данных на электронную почту клиента придет письмо с уникальным PIN-кодом. При посещении офиса цифры следует ввести в терминал электронной очереди, чтобы получить талон. После этого первого освободившегося менеджера направят для обслуживания клиента.

Важно отметить, что посетить офисы расчетного центра по-прежнему можно и без предварительной записи в порядке живой очереди.