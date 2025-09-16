Расчетный центр Подмосковья запустил предварительную запись на прием в 22 офисах

Жители 22 округов Подмосковья могут заранее записаться на прием в офисы Единого расчетного центра. Сделать это можно на сайте учреждения.

Удобный сервис позволяет выбрать подходящие дату и время визита, чтобы не тратить время на ожидание в очереди.

Проверить, работает ли онлайн-запись в конкретном городе, можно по ссылке.

Чтобы записаться на прием, достаточно зайти на сайт центра, нажать кнопку «Запишись онлайн», затем указать город, офис, дату, время и тему обращения.

После подтверждения на электронную почту придет письмо с PIN-кодом. В день посещения офиса следует ввести цифры в терминале электронной очереди и получить талон. Клиента примет первый освободившийся специалист.

Посещение расчетного центра по-прежнему доступно и без предварительной записи, а актуальные адреса и график работы всех офисов размещены на официальном портале.

Следует помнить, что самый большой поток клиентов приходится на первые 10 дней месяца, сразу после получения квитанций, с 15 по 26 число, когда подают показания приборов учета, и в выходные. Тем, кто хочет избежать очередей лучше планировать визит заранее.