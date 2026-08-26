Расчетный центр Подмосковья: предварительная запись в офисы доступна онлайн

Свыше пяти тысяч жителей Московской области уже оценили удобство предварительной регистрации в клиентских офисах Единого расчетного центра. Электронная очередь позволяет выбрать комфортное время и гарантирует приоритетное обслуживание у специалиста.

Для бронирования визита необходимо зайти на официальный сайт расчетного центра. Кнопка «Запишись онлайн» или раздел «Офисы» с интерактивной картой помогут закрепить за собой конкретный временной слот по выбранному адресу.

После подтверждения система отправит на электронную почту персональный код. При посещении офиса этот код вводится в терминал самообслуживания, после чего посетителя незамедлительно направят к первому освободившемуся менеджеру.

Дистанционное бронирование наиболее актуально в периоды пиковой нагрузки: сразу после рассылки платежных документов, в начале рабочей недели и во время сбора показаний приборов учета.

При этом традиционный формат посещения остается доступным — любой офис центра можно посетить без предварительного уведомления.