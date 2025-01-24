Расчетный центр Подмосковья напомнил сроки передачи показания счетчиков

В Московской области завершается январский период приема показаний счетчиков. В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, что передать данные можно до 26 января.
Сроки приема показаний прописаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, а также в мобильном приложении в разделе «Счетчики».
Передать данные можно на сайте Единого расчетного центра, а также в клиентских офисах или по телефону: 8 (499) 444-01-00. Важно, чтобы показания совпадали с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не поменялись местами.
Напомним, показания счетчиков следует передавать, даже если в квартире никто не живет.
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