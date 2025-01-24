Расчетный центр Подмосковья напомнил сроки передачи показания счетчиков

В Московской области завершается январский период приема показаний счетчиков. В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, что передать данные можно до 26 января.

Сроки приема показаний прописаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, а также в мобильном приложении в разделе «Счетчики».

Передать данные можно на сайте Единого расчетного центра, а также в клиентских офисах или по телефону: 8 (499) 444-01-00. Важно, чтобы показания совпадали с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не поменялись местами.

Напомним, показания счетчиков следует передавать, даже если в квартире никто не живет.