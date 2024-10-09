Расчетный центр Подмосковья напомнил сроки оплаты коммунальных услуг

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил, что 10 октября в большинстве округов заканчивается срок оплаты коммунальных услуг. Своевременная оплата обеспечивает порядок, комфорт и безопасность.

Долги ведут к начислению пени, отключению услуг и приостановке льгот. Помимо этого, в случае судебного разбирательства расходы несет должник.

Оплатить услуги без комиссии можно через сайт и приложение МосОблЕИРЦ, электронную почту или клиентские офисы. Жителям Московской области также напоминают, что за оплату через личный кабинет начисляются бонусы.

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