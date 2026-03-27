Расчетный центр Подмосковья напомнил об онлайн-помощнике по ЖКУ
Сервис «Онлайн-помощник» работает в личном кабинете расчетного центра Подмосковья. Он подсказывает, как подписаться на электронные квитанции или заказать справку.
Как рассказали в МосОблЕИРЦ, через онлайн-помощника можно скачать справочник клиента, где собрана вся информация о ЖКУ, а также перейти в Единую диспетчерскую службу для вызова мастера.
Пользователям предлагают помощь по следующим направлениям:
- График техобслуживания газового оборудования;
- Выдача справок и вписок;
- Правила начислений, перерасчёта и корректировки платы по услугам;
- Данные лицевого счёта;
- Способы оплаты.
Личный кабинет расчетного центра доступен по ссылке.
