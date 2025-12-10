Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможностях голосового помощника

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители Подмосковья могут не тратить время, дожидаясь ответа оператора, чтобы сообщить показания счетчиков или уточнить детали по платежам. Им на помощь приходит автоматический голосовой ассистент, который работает на базе Единого расчетного центра.

Цифровой помощник принимает показания приборов учета воды или электричества, подсказывает баланс лицевого счета и может сообщить, когда был совершен последний платеж.

Кроме того, помощник консультирует по вопросам поверки счетчиков и объясняет, как организована доставка бумажных квитанций.

Чтобы передать данные, достаточно позвонить по номеру 8 499 444 01 00 в период с 6:00 до 23:00. Когда система спросит «Что вас интересует?», следует четко ответить: «Показания».

Далее нужно по одной цифре продиктовать номер лицевого счета, а затем озвучить показания, следуя простым подсказкам.

Если автоматический ассистент по какой-то причине не сможет помочь, звонок переключат на специалиста.

Для еще большего удобства систему можно «обучить». Если подтвердить номер телефона, помощник запомнит данные — при следующих звонках уже не придется заново диктовать длинный номер лицевого счета.