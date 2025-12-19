Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ

Фото: ООО «МосОблЕИРЦ»

Свыше 2,2 миллиона жителей Московской области уже оценили удобство электронных сервисов Единого информационно-расчетного центра. Клиенты не тратят время на визиты в офисы, поскольку все необходимые операции по оплате и управлению счетами можно выполнить дистанционно.

В личном кабинете, куда можно зайти с компьютера или смартфона, доступен целый спектр полезных функций.

Жители могут моментально оплачивать счета за коммунальные услуги, в том числе без комиссии, через систему быстрых платежей. Платформа позволяет детально контролировать начисления в специальном разделе «Умная платежка», передавать показания счетчиков и даже отслеживать сроки их поверки.

Кроме того, пользователи имеют возможность вносить важные изменения в лицевые счета, например, при смене собственника или корректировке количества жителей.

Фото: ООО «МосОблЕИРЦ»

Клиенты могут быстро получать консультации, отправлять документы и обращения и получать ответ в течение суток.

Также сервис позволяет заказывать справки и выписки (исключение составляют документы с синей печатью), оформлять поверку или установку счетчиков и даже участвовать в специальных акциях с ценными призами.

В преддверии праздников, действует новогодняя акция. Каждый, кто оплатит счет за декабрь через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» до 25 декабря, получит шанс выиграть 3 999 рублей дл оплаты ЖКУ. Подробности акции можно найти на официальном портале центра.

Личный кабинет работает ежедневно с 6:00 до 23:00 как на официальном сайте расчетного центра, так и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте