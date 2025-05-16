Расчетный центр Подмосковья напомнил о сроках передачи майских показаний за ЖКУ

Майский период приема показаний счетчиков начался в Подмосковье. Их можно будет передать до 26 числа.

Как рассказали в региональном расчетном центре, сроки приема показаний за воду и тепло можно узнать в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Информация также доступна по телефону 8 499 444-01-00 и в клиентских офисах.

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Важно следить, чтобы показания совпадали с цифрами на счетчиках, а также вносить только целые числа до запятой. Процедура необходима даже если в квартире никто не проживает.

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