Расчетный центр Подмосковья напомнил о сроках передачи майских показаний за ЖКУ

Майский период приема показаний счетчиков начался в Подмосковье. Их можно будет передать до 26 числа.

Как рассказали в региональном расчетном центре, сроки приема показаний за воду и тепло можно узнать в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Информация также доступна по телефону 8 499 444-01-00 и в клиентских офисах.