Расчетный центр Подмосковья напомнил о преимуществах цифровых платежек
Жителям Подмосковья напомнили о возможности отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронные счета через личный кабинет на сайте. Такой формат ничем не уступает традиционному.
Электронный счет имеет ту же юридическую силу и содержит всю информацию, к которой абоненты привыкли в обычной квитанции. При этом он приходит быстрее: сначала появляется в личном кабинете, а затем дублируется на электронной почте. Кроме того, он всегда остается под рукой.
Оплатить такой счет можно онлайн и без комиссии, что помогает сэкономить как время, так и деньги.
Подписаться на цифровой формат просто. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте или открыть приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», перейти в раздел «Платежи», выбрать пункт «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты. С этого момента квитанции будут приходить в электронном виде.
Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают каждый день с 6:00 до 23:00 вечера, поэтому оформить подписку и проверить счета можно в удобное время.