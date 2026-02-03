Расчетный центр Подмосковья напомнил о преимуществах цифровых платежек

Жителям Подмосковья напомнили о возможности отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронные счета через личный кабинет на сайте. Такой формат ничем не уступает традиционному.

Электронный счет имеет ту же юридическую силу и содержит всю информацию, к которой абоненты привыкли в обычной квитанции. При этом он приходит быстрее: сначала появляется в личном кабинете, а затем дублируется на электронной почте. Кроме того, он всегда остается под рукой.

Оплатить такой счет можно онлайн и без комиссии, что помогает сэкономить как время, так и деньги.