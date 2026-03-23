Расчетный центр Подмосковья напомнил о получении услуг через мобильное приложение
Жители Подмосковья могут пользоваться услугами расчетного центра при помощи мобильного приложения. Через него доступна передача показаний счетчиков, оплата ЖКУ без комиссии и многое другое.
Через мобильное приложение можно получить справки, ответы на обращения и заказать услуги. Скачать его можно в RuStore, App Store или Google Play.
Для регистрации нужно указать номер лицевого счета, сумму из квитанции за любой из последних трех месяцев, ввести номер телефона и следовать подсказкам.
Видео-инструкция размещена на сайте МосОблЕИРЦ. Личный кабинет также доступен в веб-верчии сайта расчетного центра.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте