Рапиристы из Одинцова завоевали кубок Московской области по фехтованию

Итоги Кубка Московской области по фехтованию на рапирах подвели в Одинцове в минувшие выходные. По результатам личного соревнования среди мужчин одинцовские рапиристы заняли весь пьедестал.

Золотую медаль занял мастер спорта Максим Донской, также мастер спорта международного класса Григорий Семенюк выиграл «серебро», а мастер спорта Савва Юшкевич — «бронзу». Все трое спортсменов являются воспитанниками Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию. Всего за призы соревнований на Кубок Московской области боролись 35 фехтовальщиков на рапирах.

Также на выходных состоялась заключительная часть областного первенства среди женщин. Здесь наградой отметили воспитанницу Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, кандидата в мастера спорта Анастасию Голубеву — в личных соревнованиях девушка завоевала «бронзу».

Обладательницей Кубка Московской области 2024 года среди женщин стала Милана Левчук из химкинского «Центра фехтования Ильгара Мамедова». Спортсменка выиграла поединок за первое место у Мариам Курасбедиани со счетом 15:9. Всего в состязании принимали участие 36 фехтовальщиц на рапирах из шести спортивных учреждений.

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