Работы по заливке общественного катка на улице Панфилова стартовали в Химках

В городском округе Химки на улице Панфилова начали заливать общественный каток. Специалисты уже уложили снежную подушку, сейчас готовят площадку к укладке льда.

Качественно залить общественный каток смогут только после достижения стабильного температурного минуса. Специалисты стремятся выполнить работу в срок, чтобы зиму жители Химок встретили на коньках.

«Каток пользуется большой популярностью у жителей, рядом нет подобных площадок. Тут проходят массовые катания, играют в хоккей, занимаются любители фигурного катания», — поделился директор автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» Иван Чистов.

Рабочим предстоит охватить площадь свыше 1500 квадратных метров. Поддерживать оптимальное состояние льда будет специальная холодильная установка с двумя компрессорами. Температура под катком достигнет отметки семь градусов ниже нуля. Сезон катаний продлится до марта.

Напомним, что каток на улице Панфилова работает уже семь лет. Для жителей там обустроили теплые раздевалки, открыли прокат коньков и зону заточки.

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