Работы по ремонту дороги на улице Маршала Жукова начались в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова рабочие снимут старое дорожное полотно и уложат новое асфальтовое покрытие. Работы планируют завершить к началу июля.

Всего дорожные строители обновят 0,64 километра дороги. Для долговечности покрытия специалисты используют асфальтобетонную смесь типа А16. Это современный искусственный строительный материал, который соответствует всем необходимым стандартам качества. Реконструкцию проводят в рамках программы капремонта и ремонта автодорог общего пользования муниципального значения.

Всего в Наро-Фоминском городском округе обновят свыше двадцати автомобильных дорог. Это повысит комфорт и безопасность для водителей.

Кроме того, долгожданную Южно-Лыткаринскую трассу сдадут в 2025 году в Московской области. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.