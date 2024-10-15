Работы иконописцев из Подольска освятили и отправили в зону СВО

В Троицком соборе городского округа Подольск освятили работы воспитанников иконописного класса воскресной школы. Их передали бойцам в зону СВО.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоялось освящение икон, созданных учениками воскресной школы. Образы Спаса Нерукотворного и Божией Матери «Семистрельная» благословил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Иконы-складни отправили военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, в мае 2023 года преподаватель дополнительного образования высшей категории Марина Нис представила первый курс «Древнерусская живопись. Иконопись». Занятия идут по выходным в воскресной школе Троицкого кафедрального собора. Курс длится два года, по окончании выпускники напишут икону.

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