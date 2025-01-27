Работу светофоров скорректировали в 4 округах Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье оптимизировали движение на четырех участках дорог в Красногорске, Мытищах, Серпухове и Ленинском округе. Специалисты скорректировали работу светофоров, чтобы повысить пропускную способность и сократить пробки.

Как рассказали в региональном Минтрансе, на дороге Калиново — Дракино в Серпухове увеличили время проезда на восемь секунд, скорректировав работу светофора у памятника танку Т-34-85. В поселке Молоково на семь секунд увеличили фазу светофора на выезде с Володарского шоссе на улицу Василия Молокова.

Специалисты также скорректировали работу светофора на перекрестке Осташковского шоссе и Прибрежной улицы в деревне Пирогово, а также на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в поселке Путилково.

В министерстве добавили, что такие работы позволяют оптимизировать движение на 10-15%. Светофоры корректируют в течение всего года.