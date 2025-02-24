Работу светофоров скорректировали еще в 4 округах Подмосковья

Работу еще трех светофоров оптимизировали в Подмосковье. Работы провели в Раменском, Ленинском, Дмитрове и Красногорске.

Как сообщили в региональном Минтрансе, в Красногорске на 15 секунд увеличили время выезда из БЦ «Рига-Лэнд» в вечернее время.

В поселке Быколо скорректировали режим работы светофора на перекрестке улиц Леволинейной и Интернациональной, а в поселке Удельная — на пересечении Южного проспекта и Детской улицы.

Новый светофор установили на Расторгуевском шоссе в Ленинском округе , а в Дмитрове на пересечении Рогачевского шоссе и поворота к Круглому озеру в селе Озерецкое обустроили левоповоротные секции.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что корректировка работы светофоров позволяет повысить пропускную способность перекрестков до 15%.