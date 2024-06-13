Работу светофоров наладили в 7 округах Подмосковья за неделю

Представители «Мосавтодора» отремонтировали светофоры в семи округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Ленинском округе, Красногорске, Балашихе, Королеве, Коломне, Подольске и Ступине.

Специалисты привели в порядок светофоры на Каширском, Носовихинском и Волоколамском шоссе. Помимо этого, на Подольской улице починили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора.

В Минтрансе Московской области уточнили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, при этом, особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, а также состоянию дорожных знаков.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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