Работу пункта полиции возобновят вблизи рынка в Подольске

Глава городского округа Подольск ответил на вопросы жителей на приеме в администрации. Они попросили возобновить работу стационарного пункта полиции у рынка. Григорий Артамонов передал вопрос ответственным ведомствам.

На вопросы жителей отвечали глава округа, прокурор Иван Денисов и координатор фонда «Защитники отечества» Ксения Тунне. К ним обратились два бойца, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

«Крайне важно оказать им всю необходимую медицинскую и правовую помощь. Эту задачу на себя возьмет фонд „Защитники отечества“. Мы, в свою очередь, остаемся на связи для оказания любой необходимой поддержки», — сказал Григорий Артамонов.

Мать двоих детей Ольга Тимченко обратилась к Григорию Артамонову с просьбой помочь ей приобрести земельный участок. Это решит жилищный вопрос семьи. Глава округа посодействует на всех этапах получения участка, а представители власти учтут еще и тот факт, что один из детей Ольги имеет инвалидность.

Жители округа также обратились с просьбой восстановить стационарный пункт полиции вблизи Центрального рынка. Эти и другие вопросы передадут на контроль ответственным ведомствам.

Личный прием граждан проходит по понедельника с 14:00 до 17:00. Записаться можно по телефону: 8 (496) 755-57-27, а также по электронной почте: ArtamonovGr@yandex.ru.

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