Работу автоматизированной котельной проверили в Наро-Фоминске
Объект № 31, обеспечивающий теплом многоквартирные дома на улицах Куркоткина и Пешехонова, а также воинскую часть, ввели в эксплуатацию в 2023 году. Проверка показала, что все оборудование работает в штатном режиме.
Для контроля оператору Василию Соловьеву достаточно следить за показаниями на мониторе. Основные данные также вносятся в журнал учета вручную.
Главный эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Елена Земленицына отметила, что котельная работает в автоматическом режиме, является новой, а персонал обучен. По ее словам, строительство объекта было необходимо для большого района, включающего Кантемировскую дивизию, и его запуск решил множество вопросов с теплоснабжением.
Проверки работы котельных в округе проходят регулярно. Комиссия из представителей комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности совместно с Муниципальным унитарным предприятием «Теплосеть» контролирует состояние оборудования и показания приборов учета.