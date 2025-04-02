Работу 69 светофоров оптимизировали в Подмосковье с начала года. Работы провели в 13 городских округах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты регулярно корректируют работу светофоров, чтобы избежать заторов и пробок на дорогах.

«За три месяца они скорректировали режимы работы 60 светофоров, разработали и установили программы на семи новых светофорах, а также перенастроили работу двух светофоров. Все это позволило повысить пропускную способность участков региональных дорог на 10-15%», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Благодаря проведенной работе на пересечении дорог Серпухов — Протвино и Калиново — Дракино в Серпухове удалось в два раза снизить заторы, а на 25-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе заметно улучшилась пропускная способность.

Светофоры также оптимизировали в Лобне, Люберцах, Истре, Красногорске и других муниципалитетах.

Специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах, чтобы вносить изменения в программы работы устройств.