Работников лифтовой отрасли Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Лифт в многоквартирном доме — часть повседневной жизни. От работы специалистов лифтового хозяйства зависит комфорт и безопасность людей.
«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Напомним, ежедневно сотрудники лифтового хозяйства следят за исправностью оборудования, контролируют работу системы управления и оперативно устраняют неисправности.
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