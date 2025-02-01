Работников лифтовой отрасли Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, ежедневно сотрудники лифтового хозяйства следят за исправностью оборудования, контролируют работу системы управления и оперативно устраняют неисправности.