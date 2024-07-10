Работников культуры в Одинцове наградили за помощь семьям участников СВО

Работникам сферы культуры Одинцовского округа вручили почетные грамоты за сбор гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Поддержка военнослужащих в округе продолжается постоянно.

Депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков подчеркнул, что сотрудники культурных учреждений активизировали свою волонтерскую деятельность. Они собирают и отправляют гуманитарные грузы военным в зону специальной военной операции.

Он также поблагодарил каждого сотрудника за помощь бойцам и их семьям, а также за добрые дела, которые они совершают в интересах страны.

Стоит отметить, что гуманитарная помощь включает в себя необходимые медикаменты, продукты питания, одежду, технику и другие материальные ресурсы, которые помогают бойцам выжить в сложных условиях боевых действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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