Работники воскресенского химзавода приняли участие в областном конкурсе

Ежегодный интеллектуальный конкурс «Что? Где? ОТ!» состоялся в учебном центре профсоюзов Подмосковья. Воскресенск представляли специалисты службы по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ВМУ» концерна «Уралхим».

Мероприятие было организовано Московским областным объединением организаций профсоюзов и посвящалось Всемирному дню охраны труда. Конкурс направлен на улучшение организационной работы по предупреждению нарушений правил и норм по охране труда и профилактике производственного травматизма, а также привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

За победу сражались 11 команд предприятий, входящих в состав областных объединений профсоюзов. Вопросы игры охватывали различные аспекты, связанные с трудовым законодательством, расследованием несчастных случаев на производстве, известными личностями и их вкладом в развитие охраны труда.

«Тема охраны труда является приоритетной для филиала „ВМУ“, поскольку напрямую связана с сохранением жизни и здоровья сотрудников», — отметил руководитель службы по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ВМУ» Кирилл Мешков.