Работники учреждений культуры из Воскресенска победили в областном конкурсе

Конкурс на получение денежного поощрения проводило Министерство культуры и туризма Московской области. В число лучших работников сельских учреждений культуры вошли и две представительницы Воскресенска.

Победителями конкурса стали заведующая домом культуры деревни Ратчино МУ «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества „Истоки“» Екатерина Ерофеева и заведующая домом культуры села Ашитково МУ «Культурно-досуговый центр» Кристина Белоусова.

Лучшими сельскими учреждениями культуры по итогам конкурса были признаны дом культуры деревни Ратчино и библиотека села Конобеево.

Призовые средства помогут обновить материально-техническую базу, улучшить качество мероприятий и расширить спектр предлагаемых услуг. Победа работников учреждений культуры из Воскресенска стала хорошим примером того, как творческий подход и активная деятельность приводят к успеху.