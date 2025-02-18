Работники учреждений культуры из Воскресенска победили в областном конкурсе

Конкурс на получение денежного поощрения проводило Министерство культуры и туризма Московской области. В число лучших работников сельских учреждений культуры вошли и две представительницы Воскресенска.
Победителями конкурса стали заведующая домом культуры деревни Ратчино МУ «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества „Истоки“» Екатерина Ерофеева и заведующая домом культуры села Ашитково МУ «Культурно-досуговый центр» Кристина Белоусова.
Лучшими сельскими учреждениями культуры по итогам конкурса были признаны дом культуры деревни Ратчино и библиотека села Конобеево.
Призовые средства помогут обновить материально-техническую базу, улучшить качество мероприятий и расширить спектр предлагаемых услуг. Победа работников учреждений культуры из Воскресенска стала хорошим примером того, как творческий подход и активная деятельность приводят к успеху.
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Девушка провалилась в колодец в Зеленограде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте