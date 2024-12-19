Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в областной тренировке по эвакуации

Работники территориальных управлений № 1, № 2, № 4, № 6, № 11, № 13 и № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы провели общеобластную тренировку по эвакуации. Цель мероприятий заключалась в отработке навыков персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин пояснил, что учения проходили в торгово-развлекательных комплексах, а также в учреждениях культуры, спорта, здравоохранения, образования и социальной защиты, где собирается множество людей.

Сорокин отметил, что такие тренировки направлены на развитие у сотрудников необходимых навыков для быстрой и безопасной эвакуации в случае ЧС. Во время учений сотрудники научились эффективно взаимодействовать с экстренными службами, что значительно повысило координацию и слаженность их действий.

Это также способствовало улучшению тактической подготовки и готовности работников к оперативным действиям в критических ситуациях. Кроме того, после таких тренировок персонал лучше осведомлен об особенностях зданий, их планировке и возможных препятствиях, что помогает быстрее распознавать признаки опасности и действовать в условиях стресса.

Результаты учений анализируют и обсуждают, что позволяет выявлять слабые места и разрабатывать меры по их устранению, тем самым повышая уровень готовности организаций к ЧС и обеспечивая безопасность сотрудников.

Также заместитель начальника учреждения добавил, что в ходе учений работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили рабочие параметры системы оповещения, местоположение внутренних пожарных кранов, огнетушителей и запасных выходов. Они контролировали процесс эвакуации, отработали последовательность действий персонала при пожаре, а также разобрали допущенные ошибки и напомнили населению о мерах пожарной безопасности.