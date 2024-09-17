Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям правила пожарной безопасности

Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Егорьевска, Лотошина, Луховиц и Чехова правила пожарной безопасности. Особое внимание специалисты уделили детям, рассказав о последствиях шалостей с огнем.

По словам начальника пожарно-спасательной части-218 Сергея Скачкова, специалисты объяснили владельцам частных жилых домов и жителям многоэтажек, что нельзя эксплуатировать самодельные и неисправные электроприборы, использовать для обогрева электрические и газовые плиты и включать в одну розетку несколько устройств.

«Огнеборцы посоветовали следить за состоянием электрической проводки в жилище, не допускать образования трещин на печах и тщательно соблюдать правила эксплуатации электроприборов, печей и газовых установок», — заключил Сергей Скачков.

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