Работники «Мособлпожспаса» деблокировали дверь в квартиру с запертыми детьми

Работники 270-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» открыли дверь в квартиру жилого дома, в которой оказались запертыми девятимесячный и трехлетний ребенок. Инцидент произошел в Дмитровском городском округе.

Начальник пожарно-спасательной части Александр Белов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который рассказал, что ненадолго вышел в подъезд, а его трехлетний сын захлопнул дверь и повернул задвижку.

По словам Белова, спасатели прибыли на место вызова и с использованием слесарного инструмента аккуратно деблокировали дверь, стараясь не испугать детей.

В результате обеспокоенный отец смог войти в квартиру и дети даже не успели испугаться. Медицинская помощь им не понадобилась. Однако маме, вернувшейся с прогулки с сыном, потребовалось длительное успокоение.