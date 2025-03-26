Рабочие привели в порядок дороги в Серпухове после зимы

В округе стартовали масштабные работы по приведению в порядок дорожного покрытия после зимнего периода. Основная цель — оперативно очистить улицы от скопившегося мусора, грязи и песчано-солевой смеси, которые образовались в результате зимней эксплуатации дорог.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» развернули активную деятельность по очистке дорожного полотна на участке улицы Ворошилова, в районе дома № 111.

Для ускорения процесса уборки и повышения ее эффективности задействовали две единицы специализированной техники. Рабочие тщательно собирают смет и накопившийся мусор вдоль бордюров, после чего собранный мусор при помощи трактора загружается в кузов грузовика. Заполненные грузовики вывозят собранные отходы на специализированную утилизационную площадку.

Согласно информации, предоставленной коммунальными службами, работы по уборке дорог не ограничатся только улицей Ворошилова. В ближайшее время планируется проведение аналогичных мероприятий на других улицах округа, а также на прилегающих территориях.