Рабочее совещание с образовательными учреждениями прошло в Серпухова

В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике имени Михаила Заблоцкого прошло рабочее совещание с представителями образовательных учреждений Московской области. Главной темой встречи стало развитие сотрудничества в сфере экологического просвещения и создание новых форматов обучения для подрастающего поколения.

В мероприятии приняли участие координаторы проекта «Навигаторы детства», советники директоров школ Серпухова и Подольска, представители местного отделения Движения Первых, а также специалисты отдела экологического просвещения и познавательного туризма заповедника. Среди обсуждаемых инициатив — создание «Экологического класса» и «Экологической азбуки», внедрение мультимедийных технологий, квизов, квестов и даже мультипликации для более увлекательного обучения детей.

Директор заповедника Светлана Родионова подчеркнула, что необходимо стремимся воспитывать у детей любовь к природе и учить их жить в гармонии с окружающим миром. Специалисты разрабатывают программы, которые будут интересны и полезны современным школьникам. Экологическое образование — это неотъемлемая часть нашей работы.

Итогом совещания стало подписание соглашения о сотрудничестве между заповедником, образовательными учреждениями Большого Серпухова и Подольска, а также движением Первых. Завершилась встреча экскурсией по экологической тропе «Дорога к зубрам», где участники смогли на практике оценить значимость экологического туризма.