Пункты приема вторсырья в Подмосковье появились на интерактивной карте

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 1300 специализированных контейнеров установили в Подмосковье для приема текстиля. Вещи в хорошем состоянии передают в благотворительные организации и нуждающимся, а пришедшие в негодность идут в переработку. Из них делают ветошь, волокно или утеплители.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, в прошлом году жители собрали более двух тонн текстиля.

«Мы начали разработку единой удобной для поиска интерактивной карты, на которую будут нанесены все пункты сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и общественных пространствах» — рассказал Мурашов.

Узнать адрес, куда принести ненужные вещи, можно на интерактивной карте на сайте региональных госуслуг.

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