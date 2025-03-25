Пункты приема пластиковых бутылок и банок вновь заработали в Наро-Фоминске

Фандоматы снова функционируют в нескольких районах Наро-Фоминска. В них можно сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

Такие точки находятся в Апрелевке, Селятине, Калининце и в самом Наро-Фоминске. Всего в Подмосковье 741 фандомат.

Все желающие могут сдать в них тару из пластика и алюминия. Затем получить баллы и обменять их на продукты, одежду, походы в кино и услуги цифровых сервисов.

К примеру, пользователи одной из сети фандоматов «Экопункт» могут конвертировать бонусы в скидки у более чем 10 компаний-партнеров. Для этого после сдачи материала в аппарат важно не забыть забрать чек, зарегистрировать код с него в личном кабинете, а после применить скидку.

Накануне новым партнером инициативы стали магазины косметики «Подружка». В них пользователи «Экопунктов» уже потратили около 700 бонусов. Посмотреть, где находятся фандоматы, можно на сайте.