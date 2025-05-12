Проверка системы профилактики социального сиротства стартовала в Подмосковье

пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области

В Подмосковье стартовала всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. Проверку проводят по поручению президента Владимира Путина и инициативе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В состав инспекционной группы вошли представители аппарата уполномоченных по правам ребенка федерального и регионального уровней, сотрудники Министерства просвещения, а также члены Общественного совета при детском омбудсмене.

Проверка позволит оценить эффективность существующих механизмов профилактики социального сиротства и выработать рекомендации по их совершенствованию.

«У Подмосковья очень интересный опыт, мы лидеры в этой сфере. Поэтому нам важно показать работу наших учреждений по жизнеустройству детей, которые остались без попечения родителей», — отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

В рамках инспекции специалисты посетят 10 городских округов региона, свыше 20 социальных учреждений, изучат документы комиссий по делам несовершеннолетних и органов опеки. Особое внимание они уделят анализу работы по сохранению кровных семей и устройству детей.

«Мы первыми провели реформу сиротских учреждений, переформатировали наши детские дома в семейные центры. <…> Сейчас это самая важная задача для системы профилактики социального сиротства Московской области», — добавила омбудсмен.

По итогам проверки всех 80 субъектов России, включая новые регионы, будет подготовлен сводный отчет для президента. Результаты мониторинга ожидаются уже в июне.