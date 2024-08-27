Просьбы жителей по строительству тротуаров выполнили еще в 13 округах Подмосковья

В 22 городских округах Московской области построили 45 новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Тротуары оснащены пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что четыре тротуара стали победителями голосования на портале «Добродел», а еще 20 обустроили после обращений жителей из 13 округов.

Среди тротуаров, набравших наибольшее число голосов на портале — тротуар в Серпухове на участке дороги между деревнями Глазово и Скрылья, две пешеходные дорожки в Чехове, а также тротуар в Ступине. Помимо этого, 20 тротуаров построили по обращениям жителей в Красногорске, Чехове, Кашире, Луховицах, Люберцах и других округах.

В ведомстве уточнили, что до конца года в Московской области в рамках нацпроекта планируется построить более 65 километров тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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