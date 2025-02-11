Промышленность Подмосковья выросла на 8,4% за год

Подмосковная промышленность показала рост в 8,4% за год. Это выше среднероссийских показателей.

В прошлом году рост промышленности в Подмосковье составил 4,6%, а в этом году — 8,4%, рассказали в региональном Мининвесте.

«Рост промпроизводства в Московской области по итогам 2024 года, традиционно, оказался выше среднероссийских показателей и составил 8,4%. При этом в обрабатывающей промышленности рост оказался еще выше — 9,2%», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что заметный рост показали производство металлических изделий и металлургия. Показатели там выросли на 49,4% и 34,5% соответственно.

Кроме того, на 28,9% увеличился выпуск кожи и изделий из нее и на 24% — электрического оборудования.