Промежуточные итоги программы капремонта жилых домов подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели промежуточные итоги выполнения плана капитального ремонта на 2023–2025 годы. На встрече собрались около 130 представителей подрядных организаций.

Руководители Фонда капитального ремонта и Управления технического надзора в рамках совещания обсудили с присутствовавшими выполнение работ, алгоритмы процессов в операционных системах, гарантийные обязательства и взаимодействие с жителями.

В Московской области с начала реализации плана отремонтировали 7,4 тысячи элементов, среди которых кровли, фасады, инженерные системы и лифты в жилых домах. До конца года отремонтируют еще 9,1 тысячи объектов.

На встрече в очередной раз обратили внимание на важность соблюдения сроков, смет и нормативов.