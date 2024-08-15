Прокуратура установит обстоятельства ДТП с автомобилем скорой помощи в Подольске

Фото: Медиасток.рф

ДТП с машиной скорой помощи и такси произошло около шести утра в районе улицы Кирова в Подольске. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии.

В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Медики оказывают ей необходимую помощь.

«Подольская  городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту», — уточнили в прокуратуре Московской области.

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