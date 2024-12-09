Прокуратура примет меры по факту гибели рабочего на подмосковном «СнежКоме»

Красногорская городская прокуратура проверит обстоятельства гибели рабочего при разборе крытого горнолыжного комплекса «СнежКом». Экспертам предстоит оценить соблюдение подрядчиком требований об охране труда и технике безопасности.
По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 11:30. Прокуратура Московской области сообщила, что при разборе крытого горнолыжного комплекса на рабочего упала металлическая конструкция. От полученных травм пострадавший умер в машине скорой помощи.
После проверки всех обстоятельств дела прокуратура примет комплекс мер реагирования.
Ход и результаты доследственной проверки также контролируются Красногорской городской прокуратурой.
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