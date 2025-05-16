Прокуратура помогла военнослужащей из Подмосковья получить выплаты

В Подмосковье завершилась успешная история защиты прав военнослужащей, которая полгода не могла получить положенные ей выплаты по уходу за ребенком. Благодаря оперативному вмешательству 42-й военной прокуратуры гарнизона, женщина получила всю причитающуюся ей сумму — свыше 180 тысяч рублей.