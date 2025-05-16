Прокуратура помогла военнослужащей из Подмосковья получить выплаты

Денежные купюры рублей и монеты
Фото: Денежные купюры рублей и монеты/Медиасток.рф

В Подмосковье завершилась успешная история защиты прав военнослужащей, которая полгода не могла получить положенные ей выплаты по уходу за ребенком. Благодаря оперативному вмешательству 42-й военной прокуратуры гарнизона, женщина получила всю причитающуюся ей сумму — свыше 180 тысяч рублей.

Ситуация возникла из-за технической ошибки — отсутствия необходимых сведений в специализированной базе данных. Военный прокурор гарнизона, выявив нарушение, незамедлительно внес представление командованию с требованием устранить недочеты и восстановить справедливость.

Этот случай стал очередным примером эффективной работы военных прокуроров по защите социальных прав военнослужащих и их семей.

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